Formel-1-Weltmeister : Hamilton und Mercedes bestreiten Gehaltsforderungen-Gerüchte

Geht als WM-Titelverteidiger in die neue Formel-1-Saison: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Foto: Mario Renzi/pool Getty/AP/dpa

Spielberg Lewis Hamilton und Mercedes-Teamchef Toto Wolff haben Spekulationen um überzogene Gagenforderungen des Formel-1-Weltmeisters zurückgewiesen.

„Wir hatten noch keine einzige Unterhaltung über Geld“, sagte Wolff vor dem Saisonstart in Österreich am Sonntag. Die Gerüchte um den angeblichen Wunsch Hamiltons, sein Millionengehalt bei einer Verlängerung seines am Jahresende auslaufenden Vertrags deutlich zu erhöhen, seien „totaler Unfug“, versicherte der Teamchef.