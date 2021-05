Formel 1 : Hamilton verpasst 100. Pole Position

Portimão Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hat sich etwas überraschend Startplatz eins für das Formel-1-Rennen in Portugal geschnappt. Der Finne verhinderte damit die nächste Fabel-Marke von Lewis Hamilton.

Lewis Hamiltons Ärger nach der verpassten 100. Pole Position hielt sich in Grenzen. Zwar fehlten dem Weltmeister in der Windlotterie von Portimão gerade einmal sieben Tausendstelsekunden zum nächsten Formel-1-Meilenstein.

Nur einen Punkt liegt der Niederländer in der Gesamtwertung vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) hinter Titelverteidiger Hamilton. Zuletzt in Imola hatte Verstappen von Startplatz drei das Rennen gewonnen. „Bisher hat es hier nicht so viel Spaß gemacht. Wir werden Druck machen“, sagte der WM-Zweite.