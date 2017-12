später lesen Weltmeister Hamilton will Formel-1-Karriere bei Mercedes beenden FOTO: Hafzi Mohamed FOTO: Hafzi Mohamed Teilen

Lewis Hamilton will seine Karriere in der Formel 1 bei Mercedes beenden. „Ich bin stolz, bei Mercedes zu sein“, sagte der viermalige Weltmeister in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“. dpa