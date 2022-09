Formel 1 : Hamilton will noch einen Sieg in diesem Jahr schaffen

Hamilton will noch einen Sieg in diesem Jahr schaffen

Monza Lewis Hamilton hat seit seinem Einstieg in die Formel 1 noch keine Saison ohne mindestens einen Grand-Prix-Sieg abgeschlossen. Dass der beeindruckenden Bilanz in diesem Jahr ein Ende droht, ist dem mittlerweile 37 Jahre alten Rekordweltmeister aus statistischer Sicht völlig egal.

In Monza gelangen Hamilton allein fünf seiner insgesamt 103 Rennsiege. Ebenso oft gewann auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Italien nur noch Michael Schumacher, mit dem Hamilton auch nach WM-Titeln gleichauf liegt. Beide triumphierten jeweils siebenmal.

Mit einem weiteren Grand-Prix-Erfolg in diesem Jahr in Monza wird es für Hamilton schwierig. Im Wagen des Briten musste eine neue Antriebseinheit eingebaut werden. Weil es schon die vierte in dieser Saison ist, wird er in der Startaufstellung zurückgestuft. „Ich muss mich so gut wie möglich von hinten durcharbeiten“, sagte er.