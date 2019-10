Formel-1-Champion : Hamilton zerstreut Zweifel: „Habe nicht aufgegeben“

Berlin Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat Spekulationen um einen baldigen Rückzug ins Privatleben zerstreut.

„Ich habe nicht aufgegeben, ich bin immer noch genau hier und kämpfe“, schrieb der 34-Jährige bei Instagram. Noch am Dienstag hatte er in dem sozialen Netzwerk mit einer längeren Botschaft irritiert, in der er sich tief besorgt über die globale Entwicklung und Klimaprobleme zeigte. „Ehrlich gesagt ist mir danach, alles aufzugeben. Alles runterfahren“, schrieb der Mercedes-Pilot unter anderem.