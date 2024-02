Formel 1 Hamiltons Liebeserklärung im Trennungsjahr

Ob Hamilton und Russell im Mercedes oder Leclerc und Sainz im Ferrari - sie alle eint ein Ziel: Max Verstappen zu stoppen. Der 26 Jahre alte Niederländer, der erst einmal in seiner bereits hochdekorierten Karriere ein Auftaktrennen gewonnen hat, will Titel Nummer vier in Serie. Und danach am besten Nummer fünf und so weiter. Dann gegen Hamilton im Ferrari.