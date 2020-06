Zeichen gegen Rassismus : Hamiltons Vater regt Kniefall vor Formel-1-Neustart an

Hamiltons Vater regt Kniefall vor Formel-1-Neustart an

London Lewis Hamiltons Vater hat die Formel 1 zu einem gemeinsamen Zeichen gegen Rassismus beim Saison-Neustart aufgefordert.

„Es ist die Verantwortung der Formel 1, auf ein Knie zu sinken“, sagte Anthony Hamilton dem Portal „GPFans.com“. Den symbolischen Kniefall hatte 2016 Football-Profi Colin Kaepernick als Protestform auch im Sport etabliert, zuletzt folgten auch viele Fußballer diesem Beispiel. Britische Medien spekulierten unter Berufung auf das Umfeld von Mercedes-Pilot Hamilton, er würde vor dem Rennen in Österreich ebenfalls in die Knie gehen.

„Es sollte nicht um Lewis gehen, es sollte um die Formel 1 gehen“, mahnte Vater Anthony. Die Rennserie könne bei dem Grand Prix in Österreich am 5. Juli ein Zeichen für die anti-rassistische „Black-Lives-Matter“-Bewegung setzen und zugleich der Opfer und Helfer in der Corona-Krise gedenken.