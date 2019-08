Formel 1 : Heiße Fahrerbörse: Bottas und Hülkenberg bangen

Berlin Im Formel-1-Sommerurlaub genießt Lewis Hamilton das süße Inselleben unter karibischer Sonne. Abhängen mit Bruder Nicolas in der Strandbar, ein bisschen Zocken unterm Basketballkorb - der Weltmeister lässt in den Ferien das Fahrgeschäft weit hinter sich.

Längst nicht so unbeschwert dürfte Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas die Auszeit verbringen. Der Finne muss wegen schwankender Leistungen um seine Zukunft im Silberpfeil bangen. Bis Ende des Monats will das Team beschließen, ob der 29 Jahre alte WM-Zweite auch im nächsten Jahr bleiben darf oder durch Testpilot Esteban Ocon ersetzt wird.

Die Entscheidung könnte den Fahrermarkt pünktlich zur Rückkehr aus der Sommerfrische mächtig in Schwung bringen und auch die weitere Karriere von Nico Hülkenberg beeinflussen. Der Franzose Ocon wird nämlich nicht nur für die Rolle des Hamilton-Kollegen bei Mercedes gehandelt, sondern auch als Nachfolger von Hülkenberg bei Renault. „Esteban hat jede Menge Talent, Ehrgeiz, und er hat sich durch schwere Zeiten gekämpft“, lobte Mercedes-Teamchef Toto Wolff zuletzt beim Rennen in Ungarn den 22-Jährigen.

Ocon konnte sein Talent in der Formel 1 schon in 50 Rennen beweisen, musste nach der Übernahme des Force-India-Teams durch Milliardär Lawrence Stroll aber dessen Sohn Lance Platz machen. Ein weiteres Jahr als Mercedes-Ersatzmann will auch Boss Wolff ihm nicht zumuten. „Wir würden Estebans Karriere nicht sabotieren. Er verdient eine Chance in der Formel 1“, sagte der Österreicher.