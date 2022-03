Formel 1 : Hülkenberg ersetzt Vettel nach Corona-Infektion zum Auftakt

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst aufgrund dessen den Saisonauftakt in Bahrain. Foto: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Sakhir Sebastian Vettel muss beim Auftakt in die Formel-1-Saison zuschauen. Der Heppenheimer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dafür feiert Nico Hülkenberg ein Comeback in der Motorsport-Königsklasse.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verpasst den Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie sein Aston-Martin-Rennstall mitteilte, ersetzt sein Landsmann Nico Hülkenberg den Hessen beim Grand Prix in dem Wüstenstaat.