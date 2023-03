Formel 1 : Hülkenberg überrascht im Bahrain-Training mit Platz fünf

Sakhir Nico Hülkenberg ist als einziger deutscher Formel-1-Pilot übrig geblieben. In Bahrain erlebt der Haas-Fahrer sein Comeback - und legt zum Auftakt gleich eine starke Leistung hin.

Nico Hülkenberg zupfte seinen Rennanzug zurecht, setzte sich seinen Helm auf und startete im VF-23 sein Comeback als Stammkraft in der Formel 1. Drei Jahre nach seinem Aus bei Renault steuerte der Rheinländer seinen Haas-Dienstwagen souverän durch die ersten beiden Trainingseinheiten beim Saisonauftakt in Bahrain.

„Ich habe schon ein paar Jahre hinter mir, ich weiß also, was auf mich zukommt“, sagte der 35-Jährige vor seiner Rückkehr in den Grand-Prix-Alltag. „Ich weiß, was ich zu erwarten habe und bin einfach bereit, endlich wieder loszulegen.“