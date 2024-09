Großer Preis von Italien Im roten Rauch von Monza: Leclercs Triumphfahrt

„Ich dachte, beim zweiten Mal würde es sich nicht mehr so besonders anfühlen, aber mein Gott: Die Gefühle in den letzten Runden waren dieselben wie 2019“, sagte der 26-Jährige: „Mamma mia.“ In bestem Italienisch bedankte er sich auch noch bei den Fans, die wie immer in Monza die komplette Start- und Zielgerade in eine PS-Partymeile verwandelten. „Was das Feiern betrifft, sind wir kreativ, wir sind ja in Italien“, betonte Teamchef Frédéric Vasseur.