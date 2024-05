Motorsport Internationale Pressestimmen zum Formel-1-Rennen in Monaco

„Marca“: „Charles Leclerc hat im dritten Versuch seinen ersten Sieg beim Großen Preis von Monaco erzielt, sein am heißesten ersehnter Triumph, vor heimischem Publikum, der ihm 2021 und 2022 durch diverse Missgeschicke versagt blieb.“„Mundo Deportivo“: „Im Leben muss man glauben. Und wenn du fällst, wieder aufstehen, so oft es nötig ist, um das zu erreichen, was du verfolgst. Der Traum Charles Leclercs war es, in den Straßen seiner Stadt zu siegen, im Fürstentum Monaco. Das Glück und das Schicksal ließen ihn länger warten als erhofft. Er war viel zu oft nahe dran. Aber ein ums andere Mal fiel er wieder hin. Aber er versuchte es erneut. Und sie kam, die Belohnung seines Lebens.“„As“: „Monaco war Monaco. Unfälle, Celebrities, Mbappé und eine Rennprozession durch die Straßen des Fürstentums. Der schnellste Stau der Welt enttäuschte nicht, er war genau das, was man erwartete.“