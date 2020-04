Weltverbandschef : Jean Todt verteidigt späte Formel-1-Absage von Australien

Berlin Jean Todt hat nachträglich die Absage des Formel-1-Auftakts in Melbourne erst unmittelbar vor dem ersten Freien Training gerechtfertigt.

Der 74 Jahre alte Präsident des Internationalen Automobilverbandes sieht keine Fehler von Beteiligten im Vorgehen Mitte März. „Es ist das Einfachste, Leute in dieser Zeit zu beschuldigen“, sagte Todt in einem Beitrag des Online-Portals „Motorsport-Total.com“: „Ich finde es unfair, das zu kritisieren, was in Australien passiert ist.“