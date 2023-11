Rennen in Abu Dhabi Leben in den Zeitzonen: Formel-1-Finale wird zum Stresstest

Vor der Winterpause und der danach anstehenden Rekordsaison mit gleich 24 Rennwochenenden bringt der letzte Grand Prix der Saison 2023 mit einer Zwölf-Stunden-Zeitverschiebung von Las Vegas in der Wüste von Nevada nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten alle an ihre Belastungsgrenzen - körperlich wie logistisch. „Es ist ein bisschen hart zu verstehen, in welcher Zeitzone man gerade ist“, sagte Weltmeister Max Verstappen von Red Bull: „Es ist auch nicht besonders nachhaltig. Auch nicht für den Körper.“