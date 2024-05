Formel 1 Leclerc gibt bei Ferrari-Heimspiel in Imola Tempo vor

Weltmeister Max Verstappen war auch mit seinem zweiten Training nicht zufrieden und musste immer wieder den Asphalt verlassen. „Mein Gott, ich weiß auch nicht, Mensch. Es ist alles so schwierig diesmal“, klagte der Red-Bull-Pilot über fehlende Balance an seinem Wagen. Nach Platz fünf in der ersten Einheit und einigen Fahrfehlern musste sich der Niederländer am späten Nachmittag sogar mit Rang sieben begnügen.