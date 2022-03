Formel 1 : Leclerc Schnellster im ersten Training in Dschidda

Leclerc Schnellster im ersten Training in Dschidda

Dschidda WM-Spitzenreiter Charles Leclerc ist im ersten Training der Formel 1 vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien die Bestzeit gefahren.

Weltmeister Verstappen und Red Bull hatten in der Vorwoche ein Debakel erlebt, als beide Autos kurz vor Schluss auf Podiumskurs ausfielen. „Wir müssen besser werden. Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, können wir uns nicht viele solcher Rennen wie in Bahrain leisten“, sagte Verstappen vor dem zweiten Saisonlauf am Sonntag (19.00 Uhr/Sky). Sein Rennstall versicherte, das technische Problem mit der Benzinpumpe sei gefunden und ausgeräumt.