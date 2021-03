Großer Preis von Bahrain : Lehren aus dem Saisonauftakt der Formel 1

Sakhir Ein Auftakt, der Appetit macht. Rennen Nummer 1 in der Formel 1 2021 hat einige Erkenntnisse gebracht. Für Mick Schumacher wird es ein mühsamer Weg im lahmen Haas. Bei Sebastian Vettel kommt es einem vor wie zu Ferrari-Zeiten - nur in grün. Aber das ist nicht alles.

DER GLÜCKLICHE VON PLATZ 16: So fünf Prozent fehlten, um vollkommen glücklich zu sein. Aber die Tatsache, dass Mick Schumacher dieses Rennen mit einem Crash seines Teamkollegen Nikita Masepin direkt nach dem Start und einer anschließenden Safety-Car-Phase letztlich ohne große Schnitzer - von einem Dreher in der windigen Wüste von Sakhir mal abgesehen - schadlos beendete, zauberte dem 22-Jährigen ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Sein erstes Grand-Prix-Wochenende zeigte, dass er seinen Stallrivalen erstmal fast im Griff hat und immer vor ihm lag. „Mick hat einen sehr guten Job gemacht“, lobte sein Teamchef Günther Steiner nach dem Rennen. Es wurde aber auch deutlich, dass Mick Schumacher irgendwie ein einsames Lehrjahr vor sich hat: Zu den Rivalen vor ihm ist es mit dem zu schwachen Haas erstmal zu weit, und hinter Haas kommt nichts mehr.

DER UNGLÜCKLICHE VON PLATZ 15: Es sind Sätze wie dieser, die manch einen an Statements von Sebastian Vettel bei Ferrari erinnerten: „Wir haben sehr viel gelernt.“ Oder auch dieser: „Wir wissen, wo wir uns verbessern können.“ Und dieser: „Es gibt viel, das wir verbessern können.“ Vettel sagte sie aber nach seinem Einstandsrennen im Aston Martin. Ein Rennen, in dem er zu langsam war und auch noch eine Strafe nach einem Auffahrunfall kassierte. Ein Rennen nach einem Freitag und einem Samstag mit bereits genug Ernüchterung wie Platz 18 in der Qualifikation. Der Aston Martin, so schön ihn Vettel auch schon bei der Vorstellung fand, ist noch nicht gut genug. Und Vettel auch jetzt nicht fehlerfrei. Es ist erst der Anfang, aber der ging schon mal ziemlich daneben.