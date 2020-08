Qualifying in Silverstone : Leidenstour geht weiter: Vettel vorzeitig raus

Vettel ist in der Qualifikation zum zweiten Formel-1-Rennen in England vorzeitig ausgeschieden. Foto: Frank Augstein/Pool AP/dpa/Archivbild

Silverstone Ein Motorenschaden hat Sebastian Vettel in Silverstone ausgebremst. Ferrari fahndet nach den Ursachen. In der Qualifikation zum zweiten Formel-1-Rennen in England nacheinander dürfte wieder einmal Lewis Hamilton die Hauptrolle spielen.

Der viermalige Weltmeister scheiterte in seinem Ferrari als Zwölfter schon in der zweiten K.o.-Runde. Vettel verpasste damit bereits zum zweiten Mal in dieser Saison die Top Ten bei der Startplatzjagd. Der 33-Jährige war tags zuvor durch einen Motorschaden gebremst worden.

Vettels bittere Abschiedstour bei der Scuderia setzt sich damit fort. Am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) trägt die Formel 1 ihr zweites Rennen in Silverstone innerhalb von einer Woche aus.