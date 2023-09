Formel 1 Max Verstappen fährt in Japan in eigener Liga

Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden fuhr in seiner eigenen Liga und drehte ganz am Ende der Qualifikation in 1:28,877 Minuten eine Zauberrunde. „Das ist bisher ein unglaubliches Wochenende. Vor allem in der Qualifikation hat sich der Wagen echt nett angefühlt“, sagte Verstappen nach seiner neunten Pole in dieser Saison und der 29. seiner Karriere insgesamt.