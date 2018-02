später lesen Zurück zu den Gründungsfarben McLaren mit Renault-Motor: Hoffnung auf Rückkehr zum Erfolg FOTO: Vincent Phoon FOTO: Vincent Phoon Teilen

Mit einem McLaren in den Gründungsfarben will das britische Team die nächsten Schritte zurück in die Spitze der Formel 1 machen. Am Freitag präsentierte der Rennstall mit Sitz in Woking den MCL33. dpa