Formel 1 : McLaren und Ferrari verkünden Starttermine für neue Wagen

McLaren holte den einzigen Doppelsieg des Jahres 2021 in Monza. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Berlin McLaren und Ferrari haben am Montag die Starttermine für ihre neuen Formel-1-Autos der Saison 2022 bekannt gegeben.McLaren wird den MCL36 am 11. Februar während einer Veranstaltung in der Woking-Basis des Teams präsentieren.

Das britische Team hofft, an die vergangene Saison anknüpfen zu können, in der es in der Konstrukteurswertung Vierter wurde. McLaren holte auch den einzigen Doppelsieg des Jahres 2021, als Daniel Ricciardo in Monza vor seinem Teamkollegen Lando Norris gewann. Beide Fahrer bleiben für die kommende Saison im Team.

Ferrari kündigte am Montag an, das neues Auto am 17. Februar enthüllen zu wollen. Der Name des Autos, das von Charles Leclerc und Carlos Sainz gefahren wird, ist noch nicht bekannt. Die Saison mit 23 geplanten Rennen beginnt am 20. März mit dem Großen Preis von Bahrain.

