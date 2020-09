Motorsport-Königsklasse : Medien: Mick Schumacher vor Formel-1-Training

Könnte bald im Trainig in einem Formel-1-Auto sitzen: Mick Schumacher. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Mugello Ferrari-Junior Mick Schumacher kann nach Informationen von RTL/ntv noch in diesem Jahr auf einen Start im ersten Training der Königsklasse hoffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Laut RTL/ntv ist noch offen, für welches Team der 21-jährige Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher (51) und Formel-2-Pilot die Übungseinheit bestreitet. Am wahrscheinlichsten seien die Ferrari-Kunden Haas und Alfa Romeo.

„Wann und wo, steht aber noch nicht fest“, teilte der TV-Sender mit. Zuvor hatte der Fernsehsender, der in diesem Jahr in Deutschland neben Sky die Formel 1 überträgt, von einem Schumacher-Training beim bevorstehenden Wochenende in Mugello berichtet. „Ein F1-Insider hatte uns diese Information gegeben. Leider stimmt das so (noch) nicht“, erklärte der RTL/ntv später. Mick Schumachers Sprecher Timo Gans hatte die Meldung bereits zuvor auf Anfrage nicht bestätigt.

Schon lange halten sich die Spekulationen, dass der 21-jährige Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher eine Formel-1-Übungseinheit bestreiten soll. Beim Ferrari-Heimspiel in Monza lieferte Mick Schumacher in der Formel 2 einen Beweis für seine Fähigkeiten. Vor den Augen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto feierte der Prema-Pilot am 5. September seinen ersten Saisonsieg und landete dank einer nachträglichen Disqualifikation des ursprünglichen Renngewinners einen Tag später als Dritter erneut auf dem Podest.

Am Wochenende in Mugello könnte Mick Schumacher sogar die Führung in der Nachwuchsklasse übernehmen und sich weiter für ein Formel-1-Cockpit 2021 aufdrängen. Der Große Preis der Toskana am 13. September ist indes ein besonderer für Ferrari: Es ist der 1000. Grand Prix der Scuderia, für die Michael Schumacher allein fünf seiner sieben WM-Titel gewann.