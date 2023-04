Formel 1 Mehr Nervenkitzel, mehr Risiko: Die heiklen F1-Sprints

Künftig wird an den Sprint-Wochenenden - davon gibt es in dieser Saison schon sechs - bereits am Freitag die Qualifikation für das Hauptrennen gefahren. Am Samstag gibt es losgelöst davon ein verkürztes Sprint-Qualifying und anschließend ein Kurz-Rennen über nur 100 Kilometer, bei dem es für den Gewinner immerhin acht WM-Punkte gibt. Dafür wird ein für die Fans recht belangloses Training am Samstagvormittag gestrichen, den Fahrern bleibt lediglich noch eine einstündige Trainingseinheit pro WM-Lauf am Freitag.