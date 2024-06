Formel 1 Mercedes nach Pole Position demütig: Respekt vor Verstappen

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hatte zwischenzeitlich auch in Führung gelegen, konnte sich in der letzten schnellen Runde aber nicht mehr steigern und wurde so nur Siebter. Trotzdem war das Ergebnis wieder ein Schritt nach vorne, nachdem es zu Saisonbeginn beim Werksteam fast gar nicht laufen wollte. „Wir haben viele neue Teile gebracht über die letzten Rennen“, sagte Wolff. Wichtig für den guten Auftritt in Kanada sei aber auch die Strecke mit neuem Asphalt gewesen, die dem Team auch in der Vergangenheit schon oft gelegen hatte.