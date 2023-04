Formel 1 Mercedes-Teamchef: Keine Gespräche mit Ferrari-Star Leclerc

Auch der 38-jährige Hamilton hatte zuletzt klargemacht, noch mehrere Jahre für Mercedes fahren zu wollen. Der Vertrag des siebenmaligen Weltmeisters läuft am Saisonende aus. Außerdem hat das Werksteam neben dem zweiten Stammfahrer George Russell (25) noch einen dritten Piloten unter Vertrag - nämlich Mick Schumacher (24), der in diesem Jahr als Reservefahrer angestellt ist. „Und der ist auch gar nicht schlecht“, sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Aserbaidschan in Baku.