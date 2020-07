Formel 1 in Spielberg : Mercedes überarbeitet Silberpfeil für zweites Rennen

Formel 1 in Spielberg

Bekommt für das zweite Rennen in Österreich einen überarbeiteten Mercedes-Rennwagen. Foto: Mark Thompson/Pool Getty/AP/dpa

Spielberg Weltmeister Lewis Hamilton und Auftaktsieger Valtteri Bottas fahren im zweiten Formel-1-Saisonrennen in Österreich einen überarbeiteten Mercedes.

„An diesem Wochenende werden wir neue Teile einsetzen, um unsere Situation zu verbessern“, sagte Teamchef Toto Wolff vor dem zweiten Grand Prix in der Steiermark binnen einer Woche. Die beiden Silberpfeil-Piloten hätten am vergangenen Sonntag Glück gehabt, dass sie überhaupt das Ziel erreichten. Durch die Randsteine auf dem Red Bull Ring habe es „Probleme an den elektrischen Komponenten im Getriebe“ gegeben, sagte Wolff.