Formel 1 : Mercedes verspricht sich viel von Ersatzfahrer Schumacher

Brackley Mick Schumacher ist nun Ersatzfahrer bei Mercedes. Der Rennstall sieht viel Potenzial in dem 23-Jährigen.

Mercedes sieht in seinem neuen Formel-1-Ersatzfahrer Mick Schumacher eine wichtige Bereicherung für das Team.

Wolff nannte als Vorbild den Niederländer Nyck de Vries, der Ersatzfahrer bei Mercedes war und in dieser Saison ein festes Cockpit bei Alpha Tauri bekommen hat. Stammfahrer bei den Silberpfeilen sind die Engländer Lewis Hamilton und George Russell. Der erste Grand Prix des Jahres findet am 5. März in Bahrain statt.