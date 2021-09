Formel 1 : Mercedes will im Tempo-Tempel Monza zurückschlagen

Will seinen sechsten Sieg in Monza einfahren: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Foto: Andrej Isakovic/POOL AFP/AP/dpa

Monza Das nächste Highlight! Monza! Tifosi! Die Formel 1 im Mutterland von Ferrari. Die Scuderia aber mischt im WM-Kampf nicht mit. Das machen Herausforderer und WM-Spitzenreiter Max Verstappen sowie Titelverteidiger und Verfolger Lewis Hamilton.

Fünfmal siegte Hamilton schon auf dem legendären Hochgeschwindigkeitskurs im Königlichen Park von Monza - noch ein weiterer und er überholt auch in dieser Statistik Michael Schumacher. Doch Verstappen will da weitermachen, wo er nach der Sommerpause aufgehört hat. Sieger in Belgien (allerdings nur mit der Hälfte der Punktzahl bei der Rennfarce im Regen), Sieger in den Niederlanden. Beim Großen Preis von Italien winkt der Hattrick binnen drei Wochen, bevor es via Russland und Türkei auf die finale Übersee-Tour geht.