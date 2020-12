Wechsel in die Königsklasse : Mick Schumacher bereit für erstes Jahr in Formel 1

Mick Schumacher bereit für erstes Jahr in Formel 1

Wechsel in die Königsklasse

Mailand Rennfahrer Mick Schumacher fühlt sich bereit für sein erstes Jahr in der Formel 1.

„Ich glaube, so eine Haltung ist notwendig, um sich dem zu stellen, was einen erwartet“, sagte der 21 Jahre alte Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. Der Formel-2-Champion fährt ab 2021 für den US-Rennstall Haas in der Motorsport-Königsklasse.