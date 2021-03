Motorsport-Königsklasse : Mick Schumacher fühlt sich bereit fürs Formel-1-Renndebüt

Mick Schumacher fährt in dieser Saison für das Haas F1 Team. Foto: Hasan Bratic/dpa

Sakhir Nach einem produktiven letzten Testeinsatz in Bahrain hat Mick Schumacher zwei Wochen vor dem Saisonauftakt ein hoffnungsvolles Fazit gezogen.

„Es hat einfach Spaß gemacht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit“, sagte der 21 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. 77 Runden konnte Mick Schumacher am finalen der drei Testtage in der Wüste von Sakhir drehen und sich an seinen Haas-Rennwagen gewöhnen.