Formel 1 : Mick Schumacher nach Unfällen: Druck „motiviert mich“

Sorgte in seinem Haas zuletzt durch mehrere Unfälle für Schlagzeilen: Mick Schumacher. Foto: Christian Bruna/EPA Pool/AP/dpa

Baku Mick Schumacher stört sich nach seinen jüngsten Unfällen in der Formel 1 nicht am erhöhten Leistungsdruck.

„Vielleicht hilft das auch manchmal dabei, schneller zu werden“, sagte der Haas-Pilot vor dem achten Saisonlauf in Baku. Er bemühe sich, den Druck für sich zu nutzen. „Das motiviert mich und gibt dem Ganzen eine andere Dynamik“, erklärte der 23-Jährige. Zuletzt in Monaco und einige Wochen davor in Saudi-Arabien hatte Schumacher bei schweren Unfällen seinen Rennwagen komplett zerstört.