Formel 1 : Mick Schumacher scheitert früh in Qualifikation von Baku

Mick Schumacher scheitert früh in Qualifikation von Baku

Mick Schumacher im Haas-Boliden auf der Strecke in Baku. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Baku Mick Schumacher hat beim Formel-1-Gastspiel in Baku die nächste Enttäuschung erlebt.

Der Haas-Pilot scheiterte in der Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan schon im ersten Durchgang mit der langsamsten Runde der 20 Fahrer. Der 23-Jährige steht nach mehreren Unfällen unter Druck. Zum Auftakt des Wochenendes in Baku hatte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weite Teile des ersten Trainings wegen eines Wasserlecks an seinem Auto verpasst.