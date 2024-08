Stammcockpit in der Formel 1 Mick Schumachers letzte Ausfahrt heißt Audi

„Jack wird der erste Fahrer sein, der aus der Alpine Academy in eine Rennfahrerposition im Team aufsteigt, was für das Team und seine Nachwuchsförderung besonders erfreulich ist“, äußerte der neue Alpine-Teamchef Oliver Oakes am Rande des ersten Grand Prix nach der Sommerpause in den Niederlanden über den Sohn von MotoGP-Legende Mick Doohan. Der 21-Jährige war zuletzt als Ersatzfahrer bei den Franzosen angestellt. Er ersetzt Esteban Ocon (Haas) und wird künftig Teamkollege von Pierre Gasly.