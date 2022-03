Formel 1 : „Muss performen“: Druck auf Mick Schumacher im zweiten Jahr

Sakhir Haas kappt seine Beziehungen zu Russland. Dann werden auch die Formel-1-Tests des US-Teams gestört. Mittendrin ist Mick Schumacher. Folgt auf sein Premierenjahr die erwartete Punktesaison?

Nach den Chaos-Wochen bei seinem Formel-1-Team Haas lenkte sich Mick Schumacher beim Squash ab. Vor dem Start in seine zweite Formel-1-Saison spulte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher unverdrossen sein Trainingspensum ab und fand in Bahrain auch Zeit zur Entspannung.

Nach einem Lehrjahr des Hinterherfahrens im lahmen Haas muss der 22-Jährige den nächsten Schritt machen. „Wir haben alles beisammen, was uns hoffentlich nach vorne und konstant in die Punkte bringen wird“, sagte Mick Schumacher.

Haas gilt als Überraschungspaket

Schumacher hat in seiner Premierensaison viel gelernt. Selbst wenn er sich nie als Anfänger wahrgenommen hat. „Ich fühle mich nicht anders. Ich habe mich auch letztes Jahr nicht als Rookie gefühlt“, sagte Schumacher, der in dieser Saison seine Punktepremiere feiern will. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt in meiner Haut.“