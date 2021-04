Formel 1 : Nach Reinfall in Bahrain: Vettel froh über „etwas mehr Zeit“

Nach Reinfall in Bahrain: Vettel froh über „etwas mehr Zeit“

Schöpft nach dem frustrierenden Auftakt in Bahrain neuen Mut: Sebastian Vettel. Foto: Hasan Bratic/dpa

Imola Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hat die Pause nach seinem desaströsen Formel-1-Auftakt in Bahrain genutzt.

„Es war gut, dass wir zwischen den ersten beiden Rennen etwas mehr Zeit hatten. Der diesjährige Kalender wird nicht immer so nachsichtig sein, aber das gab uns eine zusätzliche Gelegenheit, die Daten anzuschauen und zu verstehen, wo wir den AMR21 verbessern müssen“, sagte der 33-Jährige vor dem Großen Preis der Emilia Romagna am 18. April (15.00 Uhr/Sky und RTL) in Imola.