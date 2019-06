FIA : Nächste Runde im Streitfall Vettel: Vorladung für Ferrari

Le Castellet Den grimmigen Bartwuchs wollte Sebastian Vettel nicht falsch verstanden wissen. Er habe einfach die Rasur am Morgen vergessen, ließ der Ferrari-Pilot nach seiner Ankunft auf dem Circuit Paul Ricard wissen, als er mit Sonnenbrille und kurzen Hosen über die Strecke schlenderte.

Zwischen den beiden ersten Trainingseinheiten in Le Castellet solle der Rennstall seinen Antrag auf eine Neubewertung des Vorfalls begründen, teilte der Weltverband FIA mit. „Wir wollen, dass sie die Akte wieder öffnen“, sagte Vettel. Ob Ferrari tatsächlich so schlagkräftige neue Beweise hat, dass die Sportrichter einer Revision zustimmen, erscheint ziemlich unwahrscheinlich. „Schauen wir mal, wie es ausgeht“, sagte Vettel.

So oder so: Die Folgen seines Fahrfehlers in Kanada, als der führende Vettel übers Gras rumpelte und dann Verfolger Hamilton nah an eine Mauer drängte, überschatten auch das Frankreich-Wochenende. Er sei immer noch der gleichen Meinung wie in den Minuten nach dem Urteilsspruch, versicherte der Heppenheimer. „Ich habe es nicht verstanden. Und als sie es mir erklärten, habe ich es immer noch nicht verstanden“, sagte Vettel.