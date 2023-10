Formel 1 Nimmersatt Verstappen holt in Austin 50. Karriere-Sieg

Der von Platz sechs gestartete Verstappen baute mit seinem dritten Texas-Sieg in Serie seine ohnehin riesige Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Am Jahresende wird der Niederländer wohl den größten Vorsprung in der Formel-1-Historie haben. Auch den Rekord der meisten Führungsrunden pro Saison schraubte Verstappen weiter in die Höhe.