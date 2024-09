Formel 1 Norris besteht Nerventest in Singapur vor Verstappen

In einem packenden Finish hat sich McLaren-Pilot Lando Norris noch vor seinem Titel-Rivalen Max Verstappen die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Singapur gesichert. Der WM-Zweite aus England blieb in der hitzigen Qualifikation cool und kann damit im Nacht-Grand-Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) versuchen, seinen Rückstand auf den Red-Bull-Star weiter zu verkürzen. 59 Punkte liegt Verstappen vor dem 18. Saisonrennen noch vor Norris, er wartet aber schon seit sieben Grand Prix auf einen Sieg.