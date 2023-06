Vettel am Nürburgring Max Verstappen darf nicht auf die Nordschleife – weil er zu heiß auf den Rundenrekord ist

Das Event Red Bull Formular Nürburgring wird, wie der Name schon sagt, von Red Bull gesponsort. Da ist es kein Wunder, wenn die Marke Sebastian Vettel diese Möglichkeit bieten möchte. Der Heppenheimer war schließlich das Aushängeschild für Red Bull in der Formel 1. Auch wenn er mittlerweile kein Fahrer mehr ist, werden viele Fans sein Gesicht vor Augen haben, wenn sie an Red Bull denken. Außerdem holte Vettel all seine vier Weltmeistertitel bei den roten Bullen.