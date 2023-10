Formel 1 Patzer kostet Verstappen Startplatz eins in Austin

Ein Fahrfehler hat Formel-1-Champion Max Verstappen den besten Startplatz für den Großen Preis der USA gekostet. Weil der Red-Bull-Pilot in der Qualifikation am Freitag (Ortszeit) in Austin kurz neben die Strecke geriet, wurde ihm seine Bestzeit von den Rennkommissaren gestrichen. Daher startet Ferrari-Fahrer Charles Leclerc morgen (21.00 Uhr/Sky) in Texas von der Pole Position.