Formel 1 : Pole für Verstappen im Imola-Sprint - Desaster für Mercedes

Sicherte sich in Imola die Pole im Sprintrennen: Weltmeister Max Verstappen. Foto: Hasan Bratic/dpa

Imola Abflüge, Feuer und demolierte Autos in Imola. Es regnet, es ist rutschig und Verstappen rast auf die Pole. Vettel kommt in die Top Ten, Mercedes erlebt ein Desaster.

Max Verstappen hat Ferrari im Regen vom Imola den Auftakt in rote Festspiele gründlich verdorben.

Der niederländische Formel-1-Titelverteidiger raste am Freitagabend in einer ereignisreichen und von Unterbrechungen geprägten Chaos-Qualifikation auf den ersten Platz. „Es war hektisch, es war lang, aber am Ende bin ich froh, auf Platz eins zu sein“, sagte Verstappen.