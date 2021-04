Formel 1 : Pressestimmen zum Großen Preis der Emilia Romagna

Berlin Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das chaotische Formel-1-Rennen von Imola gewonnen.

GROSSBRITANNIEN: „Daily Mail“: „Max Verstappen hat den Grand Prix der Emilia Romagna gewonnen - ein Sieger an einem turbulenten Tag in Imola. Der Holländer startete von Startplatz drei, um mit einem brillanten Start Lewis Hamilton, der am Ende Zweiter wurde, schon in der ersten Runde zu überholen.“