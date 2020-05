Formel 1 : Ralf Schumacher sieht Neffen Mick auf gutem Weg

Berlin Ralf Schumacher sieht seinen Neffen Mick Schumacher beim Weg in Richtung Formel 1 auf Kurs.

„Bis jetzt stehen die Zeichen gut. Er ist auch ein Ferrari-Junior, er hat also alle Möglichkeiten“, sagte der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher in einem Interview bei „Sport1“. „Mick hat bewiesen, dass er Auto fahren kann. Sonst wäre er nicht Formel-3-Meister. Sein erstes Jahr in der Formel 2 war ganz passabel, er hatte einige gute Resultate und sogar einen Sieg.“ In seinem zweiten Jahr in der Formel 2 sei nun wichtig, im ganz vorderen Bereich zu landen. Schumacher sagte auch: „Man sollte ihm auch nicht zu viel Druck machen.“