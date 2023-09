Formel 1 Red-Bull-Desaster: Verstappen vorzeitig K.o.

An einem Tag zum Vergessen für den Branchenführer scheiterte neben Verstappen auch dessen Teamkollege Sergio Pérez beim verzweifelten Kampf, wenigstens in die Top Ten zu kommen - zum ersten Mal seit Russland 2018. In einer mitreißenden, überraschenden und teilweise auch chaotisch-gefährlichen Qualifikation mit einem schweren Unfall raste Carlos Sainz wie schon vor zwei Wochen in Monza auf die Pole.