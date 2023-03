Formel 1 Red-Bull-Doppelerfolg in Dschidda: Perez vor Verstappen

Am Samstag hatte er Platz drei in der Qualifikation geschafft, dank einer Startplatzstrafe gegen Leclerc rutschte Alonso aber in die erste Startreihe. Deutlich weiter hinten wartete Verstappen auf das Erlöschen der Roten Ampeln. Noch in der Anfangsphase erhielt er eine Fünf-Sekunden-Strafe, die er allerdings erst beim Reifenwechsel abbrummen musste. Alonsos Vergehen: Er hatte seinen Aston Martin nicht regelkonform in die Startbox gestellt.