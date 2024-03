Formel 1 Red-Bull-Zoff und kein Ende: Verstappen-Vater legt nach

Die Probleme sind aber längst da. Der Machtkampf zwischen dem 50 Jahre alten Horner und dem 80 Jahre alten Motorsport-Berater Helmut Marko, auf dessen Seite sich vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda an diesem Samstag Weltmeister Max Verstappen in aller Deutlichkeit gestellt und seinen Verbleib von dem Markos abhängig gemacht hatte, ist zur öffentlichen Schlammschlacht geworden. Ein Ausweg ohne noch größere Schäden aus der festgefahrenen Situation scheint schwer möglich.