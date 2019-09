Qualifying in Sotschi : Regen für Vettel kein Problem: „Mache mich nicht verrückt“

Sotschi Eine höchstwahrscheinlich völlig verregnete Qualifikation zum Großen Preis von Russland kann Sebastian Vettel kein bisschen aus der Ruhe bringen.

„Wir müssen einfach nur die richtigen Dinge zusammenbringen. Dann ist es egal, ob es nass oder trocken ist“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister vor der K.o.-Auscheidung am Samstag (14.00 Uhr/RTL und Sky) in Sotschi. „Ich mache mich da nicht so verrückt. Ich weiß, dass das Auto gut ist.“

In seinem Ferrari hatte der 32-Jährige aus Heppenheim im Training am Freitag nur den fünften Platz belegt. Die mehr als eine Sekunde Rückstand auf den Tagesbesten Max Verstappen aus den Niederlanden konnte der Hesse leicht erklären. „Wir haben ein bisschen mit dem Auto experimentiert“, sagte Vettel. Details nannte er nicht. Nach seinem Sieg in der Vorwoche in Singapur wollte er neue Dinge ausprobieren.