Rosberg: Hamilton denkt an Karriereende

Nico Rosberg hält einen Rücktritt seines früheren Formel-1-Teamkollegen Lewis Hamilton in naher Zukunft für denkbar. dpa

„Er hat ja schon dieses Jahr Andeutungen gemacht, dass er nicht mehr so lange unterwegs sein wird. Die würde er nicht machen, wenn er nicht schon ein bisschen die Gedanken hätte“, sagte Rosberg der Deutschen Presse-Agentur beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Hamiltons Vertrag bei Mercedes läuft am Ende der kommenden Saison aus.

Der viermalige Weltmeister hatte zuletzt zwar von positiven Gesprächen über eine Verlängerung des Kontrakts berichtet, zuvor aber auch mit einem möglichen Karriereende kokettiert. Der Brite wird im Januar 33 Jahre alt und fährt bereits seit 2007 in der Formel 1. „Es wird mit diesen langen Saisons immer härter und anstrengender, für so eine lange Zeit in der Formel 1 zu bleiben“, sagte Hamilton in Abu Dhabi.

Sein früherer Stallrivale Rosberg widersprach dem Urteil von Mercedes-Teamaufsichtsratschef Niki Lauda, Hamilton sei auf geradem Weg zu weiteren Titeln und womöglich gar zum Rekord des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher. „Das sehe ich anders, so automatisch ist das nicht“, sagte Rosberg. Der 32-Jährige hatte Hamilton im Vorjahr im Titelduell bezwungen und danach überraschend seine Laufbahn beendet.

Rennbericht des Weltverbands

Rennbericht auf Formel-1-Seite

Infos zur Rennstrecke

WM-Stand

Infos der Streckenbetreiber

Fakten zum Rennen