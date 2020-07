Ersatz für Perez : RTL: Rückkehr von Hülkenberg in die Formel 1 perfekt

RTL: Rückkehr von Hülkenberg in die Formel 1 perfekt

Soll in Silverstone das Racing-Point-Cockpit von Sergio Perez übernehmen: Nico Hülkenberg. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Silverstone Fahren am Sonntag wieder zwei deutsche Fahrer in der Formel 1? Neben Sebastian Vettel könnte überraschend Nico Hülkenberg zurückkehren. Der erste prominente Coronavirus-Fall macht das vielleicht möglich.

Die überraschende Rückkehr von Nico Hülkenberg in die Formel 1 ist offenbar perfekt. Wie der Rennfahrer aus Emmerich dem Fernsehsender RTL bestätigte, soll er beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone das Cockpit von Sergio Perez beim Team Racing Point übernehmen.

Der Mexikaner war am Vortag positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Er kann beim Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) nicht antreten und muss kurzfristig ersetzt werden.