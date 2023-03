Formel 1 Rückschlag für Verstappen - Perez rettet Red-Bull-Ehre

Alles lief nach Plan, bis Verstappen auf einmal langsamer wurde. „Ich habe ein Problem, der Motor hat ein Problem“, funkte er an die Box. Gut sechs Minuten blieben, den Wagen wieder in Fahrt zu bringen. Zu wenig. Das musste auch der neue starke Mann im Red-Bull-Konzern, Oliver Mintzlaff, in der Garage live mitansehen. Die Vermutung laut Horner: Ein Defekt an der Antriebswelle.